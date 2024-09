La temporada de fichajes temporales ha comenzado, y Los Angeles Lakers han decidido darle una oportunidad a Jordan Goodwin, escolta que ha estado luchando por encontrar estabilidad en la NBA. Goodwin llega a la franquicia angelina con un contrato de pretemporada, en un intento por asegurarse un lugar en el equipo para la próxima campaña.

El último paso de Goodwin en la NBA fue con los Memphis Grizzlies, donde disputó 12 partidos. A pesar de que el equipo atravesaba una difícil situación con una rotación limitada y la mirada puesta en el tanking, Goodwin logró promediar 10 puntos, 4.5 asistencias y 8 rebotes por encuentro, alcanzando sus mejores estadísticas de carrera. Sin embargo, sus bajos porcentajes de tiro lo mantuvieron lejos de brillar en la liga. Antes de su paso por Memphis, también tuvo breves experiencias en los Washington Wizards y los Phoenix Suns, aunque sin mayor impacto.

A sus 25 años, Goodwin sigue persiguiendo su sueño de establecerse en la NBA, y los Lakers le ofrecen una nueva oportunidad para demostrar su talento. Con una rotación aún en desarrollo, el escolta tendrá que destacar durante el training camp si quiere asegurar un puesto en el equipo. Aunque la competencia será dura, los contratos de dos vías o la posibilidad de ser llamado en un futuro cercano podrían ser opciones viables para Goodwin si logra impresionar al cuerpo técnico de Los Angeles.

