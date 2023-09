Karl Anthony Towns en la lista de mejores pagados de la NBA, ¿Qué lugar ocupa? El pivot dominicano se mantiene en lo más alto de la lista de los mejores salarios de la NBA.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Karl-Anthony Towns Cruz esta en uno de sus mejores momentos deportivos, el dominicano-estadounidense es muy valorado por Minnesota Timberwolves, tal es así que su salario es de los mejores de la NBA.

Recomendado para ti: JEAN MONTERO ENTRA EN CONFLICTO CON GRAN CANARIA Y QUIERE DEJAR EL CLUB

Con 2,13 metros de estatura, el pívot de gran paso por el mundial de Baloncesto, tendrá otra temporada en Miennesota y ya cerrado el libro de inscripciones (puede haber alguna firma más, pero nada rutilante) se sabe cuánto cobrará en la temporada 23 – 24 y quienes lo acompañan en el listado Karl-Anthony Towns, en el ranking de los 50 mejores pagos del mundo NBA

Jugadores NBA mejor pagados en 2024

A continuación, la lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2024 con sus salarios en dólares y el equipo al que pertenecen. POS Jugador Equipo Salario 1 Stephen Curry Golden State Warriors 51.915.615 2 Kevin Durant Phoenix Suns 47.649.433 3 Joel Embii Philadelphia 76ers 47.607.350 4 LeBron James Los Angeles Lakers 47.607.350 5 Nikola Jokic Denver Nuggets 47.607.350 6 Bradley Beal Phoenix Suns 46.741.590 7 Paul George Los Angeles Clippers 45.640.165 8 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers 45.640.084 9 Damian Lillard Portland Trail Blazers 45.640.084 10 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 45.640.084 11 Jimmy Butler Miami Heat 45.183.960 12 Klay Thompson Golden State Warriors 43.219.440 13 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves 41.000.000 14 Fred VanVleet Houston Rockets 40.806.300 15 Anthony Davis Los Angeles Lakers 40.600.080 16 Trae Young Atlanta Hawks 40.046.220 17 Zach LaVine Chicago Bulls 40.046.220 18 Luka Doncic Dallas Mavericks 40.046.220 19 Tobias Harris Philadelphia 76ers 39.270.150 20 Ben Simmons Brooklyn Nets 37.893.408 21 Pascal Siakam Toronto Raptors 37.893.408 22 Kyrie Irving Dallas Mavericks 37.037.037 23 Jrue Holiday Milwaukee Bucks 36.861.707 24 Kristaps Porzingis Boston Celtics 36.016.200 25 Devin Booker Phoenix Suns 36.016.200 26 Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves 36.016.200 27 C.J. McCollum New Orleans Pelicans 35.802.469 28 James Harden Philadelphia 76ers 35.640.000 29 Ja Morant Memphis Grizzlies 34.005.250 30 Darius Garland Cleveland Cavaliers 34.005.250 31 Zion Williamson New Orleans Pelicans 34.005.250 32 Jamal Murray Denver Nuggets 33.833.400 33 Brandon Ingram New Orleans Pelicans 33.833.400 34 Michael Porter Jr. Denver Nuggets 33.386.850 35 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 33.386.850 36 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers 33.162.030 37 Jayson Tatum Boston Celtics 32.600.060 38 De’Aaron Fox Sacramento Kings 32.600.060 39 Bam Adebayo Miami Heat 32.600.060 40 Deandre Ayton Phoenix Suns 32.459.438 41 Jaylen Brown Boston Celtics 31.830.357 42 Gordon Hayward Charlotte Hornets 31.500.000 43 Chris Paul Golden State Warriors 30.800.000 44 Domantas Sabonis Sacramento Kings 30.600.000 45 Kyle Lowry Miami Heat 29.682.540 46 Khris Middleton Milwaukee Bucks 29.320.988 47 DeMar DeRozan Chicago Bulls 28.600.000 48 Julius Randle New York Knicks 28.226.880 49 Jordan Poole Washington Wizards 27.955.357 50 Jerami Grant Portland Trail Blazers 27.586.207

Cómo ya hace varios años, Stephen Curry lidera el ranking, está vez y por primera vez, pasando los 50 millones, el podio lo completa Kevin Durant y Joel Embiid.

Te puede interesar: ¿UN BOSTON DOMINICANO? CELTICS OFRECE PAQUETE PARA JUNTAR A TOWNS CON HORFORD

La estrella criolla, Karl-Anthony Towns ocupa el puesto 26 del ranking con una suma anual de 36 millones… nada mal.