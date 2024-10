Derrick Rose, una de las figuras más queridas por los aficionados de los Chicago Bulls, recibirá un merecido homenaje en el United Center el próximo 4 de enero. El exjugador, que se retiró a los 35 años debido a los continuos problemas físicos que marcaron gran parte de su carrera, verá su nombre brillar una vez más en la cancha donde se forjó como una estrella de la NBA.

El homenaje se llevará a cabo durante el partido que enfrentará a los Chicago Bulls y a los New York Knicks, otro de los equipos donde Rose dejó su huella. Según reporta el periodista Shams Charania, la franquicia de la “Windy City” está preparando un emotivo reconocimiento que resaltará los logros de Rose y su impacto en la ciudad.

Rose, originario de Chicago y egresado de la Universidad de Memphis, llegó a la NBA como el número 1 del Draft de 2008, seleccionado por sus propios Bulls. Durante sus siete temporadas con el equipo, promedió 19,7 puntos, 6,2 asistencias y 3,7 rebotes por partido. Pero su importancia va más allá de los números: en 2011 se convirtió en el MVP más joven en la historia de la liga, a sus 22 años, llevando a los Bulls a competir al más alto nivel desde la era de Michael Jordan. Sin embargo, las lesiones comenzaron a afectar su rendimiento, alejándolo de las canchas en momentos clave.

En su carrera, Derrick Rose también vistió las camisetas de equipos como los Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons y, más recientemente, los Memphis Grizzlies, con quienes firmó su último contrato. Sin embargo, las constantes lesiones lo llevaron a decidir que era el momento de colgar las zapatillas y dedicarse a otros proyectos, como pasar más tiempo con su familia y explorar oportunidades en el mundo de los negocios relacionados con el baloncesto.

Just a kid from Chicago.

Thank you for everything, @drose 🌹 pic.twitter.com/u3CCwhlfRe

— Chicago Bulls (@chicagobulls) September 26, 2024