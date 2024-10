Klay Thompson, una de las figuras más icónicas de la dinastía de los Golden State Warriors, siempre fue conocido por su carácter desenfadado y espíritu libre. Desde su debut en la NBA, su estilo de vida despreocupado y jovial lo diferenciaba, incluso en los momentos más difíciles de su carrera, como cuando enfrentó graves lesiones en el Aquiles y el cruzado. Sin embargo, tras su regreso a las canchas, esa chispa parecía haberse apagado, dejando a un Klay visiblemente frustrado y con dificultades para encontrar su lugar en el juego.

Klay Thompson on @drose retiring:

"What an amazing athlete Derrick was & an incredible story," said @KlayThompson.

"That's like a Hollywood Film his life was just to be from Chicago, the # 1 pick, & youngest MVP of all time. You couldn't write a better story."#SeeRed #MFFL pic.twitter.com/yzNpKgrJMd

