Los Dallas Mavericks se preparaban con gran entusiasmo para la temporada 2024-25, pero una preocupación inesperada ha surgido a solo tres semanas del inicio. Luka Doncic, la estrella indiscutible del equipo, ha sufrido una contusión en la pantorrilla izquierda que podría comprometer su participación en el debut de la campaña. Aunque el diagnóstico inicial no indica gravedad, el jugador será reevaluado en una semana, lo que lo deja con poco tiempo para recuperarse completamente antes del arranque de la temporada regular.

Luka Doncic on what Klay Thompson adds to the offense:

“You basically can’t help off him. When me and Kai have the ball, you basically can’t help from Klay because if you leave him wide open he’s going to make it, so I think the spacing is going to be crucial for us.”

— Noah Weber (@noahweber00) September 30, 2024