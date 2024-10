Your browser doesn’t support HTML5 audio

Karl-Anthony Towns finalmente cumplió el sueño de debutar con los New York Knicks en el legendario Madison Square Garden. Para el jugador, nacido en Nueva Jersey, este partido representó mucho más que un enfrentamiento, ya que significó jugar cerca de casa con su familia presente en las gradas. Towns tuvo un brillante estreno en el Garden, sumando 21 puntos, 15 rebotes y dos tapones en los 32 minutos que disputó, siendo clave en la victoria de los Knicks sobre los Indiana Pacers por 123-98.

“Ha sido una sensación increíble estar aquí con gran parte de mi familia. Especialmente con mi padre ahí arriba en las gradas”, confesó Towns al NY Post. Su padre, Karl Anthony-Towns Senior, sigue viviendo en Metuchen, Nueva Jersey, y se mantiene como entrenador de instituto, un trabajo en el que dirigió a su hijo en los primeros años de su carrera.

La cercanía familiar es muy significativa para Towns, quien expresó lo especial que es tener a sus seres queridos tan cerca. “Estar en Nueva York significa que mi familia puede estar más presente, mis sobrinos pueden venir a mis partidos y puedo verlos crecer en mis días libres. Esto significa mucho para mí”, comentó el jugador tras el encuentro.

Uno de los aspectos más curiosos de su llegada a Nueva York es su reencuentro con Tom Thibodeau, su antiguo entrenador en los Minnesota Timberwolves. Durante sus primeros años juntos, se rumoreaba que la relación no era la mejor, pues Thibodeau demandaba un nivel de compromiso y esfuerzo que al entonces joven Towns le costaba alcanzar. Sin embargo, la madurez y las experiencias en la liga han cambiado la perspectiva de ambos. Towns ha crecido como jugador y Thibodeau fue uno de los más firmes defensores de su traspaso a los Knicks.

“Ha madurado mucho”, señaló Thibodeau. “Todas las experiencias, los altibajos, las veces que ha estado en playoffs, los desafíos de la NBA… todo eso le ha ayudado. Ahora entiende que el éxito no se alcanza solo, sino colectivamente. Es en esa dirección en la que está yendo”, añadió el técnico, destacando el desarrollo de Towns hacia un juego de equipo más enfocado.

Con un inicio de temporada sólido, los Knicks ahora enfrentan a los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, liderados por un viejo conocido, el exasistente Kenny Atkinson. Sin embargo, la alineación de los Knicks podría verse afectada por la ausencia de varias piezas importantes: Mitchell Robinson, Precious Achiuwa y Kevin McCullar Jr. ya fueron descartados, mientras que Josh Hart, con un pinzamiento en el tobillo, y Deuce McBride, con molestias en la rodilla, son duda hasta el último momento.

