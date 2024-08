Los Indiana Pacers han ofrecido una nueva oportunidad a Kyle Mangas y Cameron McGriff al firmarlos bajo contratos Exhibit 10, que les permitirán participar en el training camp de la franquicia. Aunque no hay certezas de que logren un lugar en el roster final, ambos jugadores se preparan para demostrar su valor en la pretemporada.

we have signed guard Kyle Mangas and forward Cameron McGriff to Exhibit 10 contracts.

more info: https://t.co/BRxhAkg1kU pic.twitter.com/WsKBOAqkVd

— Indiana Pacers (@Pacers) August 23, 2024