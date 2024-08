Para muchos, ganar un campeonato en la NBA representa el mayor estallido de alegría posible. Sin embargo, para las superestrellas que están bajo una inmensa presión para llevar a sus equipos a lo más alto, ese logro viene acompañado de una emoción algo diferente: el alivio. Jayson Tatum, quien ayudó a los Boston Celtics a conseguir su ansiado anillo número 18, ha confesado que, más allá de la euforia, lo que sintió en ese momento fue como quitarse “el peso del mundo de encima”.

Después de años de trabajo y de quedarse cerca en varias ocasiones, el alero estrella de los Celtics finalmente alcanzó el máximo logro en el baloncesto, algo que había sido su objetivo desde que ingresó a la liga. “He estado trabajando en ello mucho tiempo. Me he quedado muy cerca unas cuantas veces y poder superar ese parapeto al fin es muy especial”, afirmó Tatum en una reciente entrevista.

Este título también tiene un significado histórico para Boston, que empató a los Los Angeles Lakers con 18 campeonatos en su haber, consolidando aún más la rivalidad entre ambas franquicias. Tatum, quien fue clave en la serie final, es consciente de la importancia de este logro no solo para su carrera, sino para la rica historia de los Celtics.

Jaylen Brown is still waiting for his turn to get the Larry O’Brien trophy, but Jayson Tatum is not responding to neither the team or Jaylen.

(Via @SharmsCharania) pic.twitter.com/fTYxN18fJg

— NBACentel (@TheNBACentel) August 21, 2024