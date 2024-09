Para muchos, la temporada 2024-25 de los Dallas Mavericks superó ampliamente las expectativas. Aunque se esperaba mucho de Luka Doncic, la duda era si su combinación con Kyrie Irving funcionaría de manera efectiva. Al final, la dupla superó todas las proyecciones, llevando al equipo a las Finales de la NBA. Sin embargo, a pesar de su éxito, fueron los Boston Celtics quienes detuvieron su sueño en seco, llevándose el campeonato.

Después de una temporada tan destacada, podría pensarse que el equipo estaría lleno de orgullo, pero para Kyrie Irving, el deseo de ganar aún lo consume. Durante una transmisión en su canal de Twitch, el base expresó su frustración por la derrota en las Finales y cómo eso lo motiva a regresar con más fuerza.

