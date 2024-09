Markieff Morris volverá a vestir la camiseta de los Dallas Mavericks en la temporada 2024-25. Según informó Shams Charania de The Athletic, el experimentado alero ha renovado con el equipo de Texas, consolidándose como una pieza importante en el proyecto de los Mavs, que buscarán repetir su éxito tras alcanzar las Finales la temporada pasada.

La continuidad de Morris no solo añade profundidad al equipo, sino que también fortalece el liderazgo en el vestuario. A sus 34 años, Morris se ha convertido en una figura veterana que aporta experiencia y estabilidad en momentos clave. Con la reciente incorporación de Klay Thompson, los Mavericks han armado un equipo competitivo con aspiraciones de luchar por el anillo.

BREAKING: Markieff Morris has agreed on a deal to return to the Mavs, per @ShamsCharania 🔥🔥🔥 #MFFL pic.twitter.com/pEfjEZrXZS

En su 14ª temporada en la NBA, Markieff Morris llega tras promediar 2,5 puntos y 1,5 rebotes en 8,3 minutos por partido durante la campaña 2023-24. Aunque solo disputó 26 partidos en la temporada regular, su experiencia y su capacidad para aportar en situaciones específicas lo convierten en un jugador valioso para los Mavericks.

La firma de Morris con Dallas es una repetición de la situación vivida el año anterior, cuando también acordó un contrato por una temporada como agente libre en septiembre de 2023. A lo largo de su carrera, Morris ha demostrado ser un jugador versátil, capaz de desempeñarse tanto en el juego interior como en el perímetro, y su presencia en el equipo será fundamental para reforzar las opciones de Dallas en una Conferencia Oeste cada vez más competitiva.

Free agent F Markieff Morris has agreed on a deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic. The reigning Western Conference champions prioritized re-signing Morris, 34, who has served as a strong leader in Mavs locker room entering his 14th NBA season. pic.twitter.com/rhihoS3niA

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2024