Darius Bazley y Will Barton han decidido continuar su carrera profesional en el baloncesto chino, firmando con los Guangdong Southern Tigers para la temporada 2024-25. Según informa Dario Skerletic de Sportando, ambos jugadores se unirán a uno de los equipos más fuertes de la Chinese Basketball Association (CBA), que busca redimirse tras una eliminación en los playoffs del año pasado a manos de los Liaoning Flying Leopards.

Darius Bazley, quien fue seleccionado en la posición 23 del draft de 2019, tuvo un comienzo prometedor en la NBA. Pasó más de tres temporadas con los Oklahoma City Thunder, disputando 221 partidos y destacándose como un jugador versátil. A pesar de un breve paso por los Phoenix Suns tras ser traspasado en 2023, su carrera en la NBA tomó un rumbo incierto. Firmó un contrato multianual con Utah Jazz en marzo de 2024, pero fue liberado en julio, lo que lo dejó en el mercado como agente libre tras 237 partidos en la liga y promedios de 8,9 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias.

I was never a fan of Darius Bazley. He just didn't improve offensively as he had one post move, was a poor shooter, and unwilling passer.

He was incredible at not fouling. 1,275 players have played 200 games and are 6'6" or taller. Bazley had the 2nd lowest fouls per 36 minutes. pic.twitter.com/ugtwcnwNXn

— OKC Thunder Stats (@ThunderNumbers) September 8, 2024