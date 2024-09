Ben Simmons ha pasado de ser una joven promesa en la NBA a ser considerado uno de los casos más complejos de la liga. El australiano, quien deslumbró en sus primeros años como profesional con los Philadelphia 76ers, ha sufrido una dramática caída en su carrera debido a problemas de salud física y mental, y la falta de evolución en su juego. Ahora, Simmons busca un nuevo renacer, y lo hace bajo la mirada atenta de Jordi Fernández, el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets.

LeBron James is “more than happy” to help establish up and coming stars, such as Ben Simmons and Jimmy Butler.

