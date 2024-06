La curiosa reflexión de Kyrie Irving sobre su pasado con Boston Celtics El base es el gran compañero de Luka Doncic en los Mavs.

Kyrie Irving, la superestrella de los Dallas Mavericks, se prepara para enfrentar a los Boston Celtics en las Finales de la NBA. Este enfrentamiento tiene un significado especial para Irving, quien tuvo una estancia controversial pero influyente con los Celtics antes de unirse a los Brooklyn Nets y luego a los Mavericks.

Irving ha expresado recientemente su arrepentimiento por algunas de sus reacciones pasadas hacia los apasionados fanáticos de Boston. Durante su breve tiempo con los Celtics, Irving tuvo varios enfrentamientos con la afición, incluidos incidentes notables en los playoffs de 2021 y 2022. Estos conflictos fueron un punto bajo en su carrera, y ahora, con una perspectiva más madura, Irving ha reflexionado sobre esos momentos y ha reconocido la necesidad de manejar mejor sus emociones.

“Creo que ahora soy mejor para consolidar las emociones o ser consciente de cómo será,” dijo Irving. “La última vez en Boston, no creo que haya sido lo mejor, no en esta temporada regular, sino cuando jugamos en los playoffs… eso no fue un gran reflejo de quién soy y cómo me gusta competir a un alto nivel“, aseguró Kyrie.

Desde su llegada a los Mavericks, Irving ha sido un líder vocal, guiando al equipo con su experiencia y habilidad en la cancha. Los compañeros de equipo lo ven como una figura central, capaz de inspirar y dirigir bajo presión. En esta postemporada, Irving ha promediado 22.8 puntos y 5.2 asistencias por partido, demostrando su importancia en el camino hacia las Finales.

A pesar de las dificultades pasadas, Irving mantiene relaciones positivas con sus excompañeros de los Celtics, como Jayson Tatum y Jaylen Brown. Estos vínculos reflejan el impacto duradero de Irving y su deseo de apoyar a la próxima generación de jugadores. Tatum ha señalado que tiene “muchos buenos recuerdos” de jugar junto a Irving y ha aprendido mucho de su tiempo juntos. “Parece que fue hace mucho tiempo, pero tengo muy buenos recuerdos de tener a Kai como compañero de equipo,” destacó Tatum. “Es uno de los tipos más talentosos que he visto.”

Con los Mavericks enfrentando a los Celtics en las Finales, Irving está decidido a liderar a su equipo hacia la victoria. Ha dejado atrás las distracciones del pasado y está enfocado en desempeñarse al más alto nivel. Irving reconoce la importancia de manejar las emociones y concentrar su energía en jugar bien, evitando los conflictos con los fanáticos. “Estoy hecho para estos momentos, para poder manejar circunstancias como esas, y he podido crecer desde entonces,” afirmó Irving. “Espero con ansias el desafío en la cancha contra los Boston Celtics y poder liderar a mis muchachos.”