Hablar de Diana Taurasi es referirse a la mejor jugadora de baloncesto de la historia. Su impresionante palmarés, tanto a nivel universitario como profesional, respalda esta afirmación. Sin embargo, el logro que podría alcanzar en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección de Estados Unidos tiene el potencial de llevar su legado a alturas casi inalcanzables.

Con cinco medallas de oro olímpicas, Diana Taurasi comparte con Sue Bird el honor de ser las jugadoras de baloncesto con el palmarés olímpico más destacado. Ambas forman parte del exclusivo grupo de jugadoras con cinco medallas olímpicas, similar a Teresa Edwards, quien acumuló cuatro oros y un bronce. El reto de Taurasi en París es ganar otro oro y sumar seis medallas doradas, lo que la situaría en un club aún más selecto de deportistas que han ganado campeonatos olímpicos en seis ediciones diferentes. Este grupo incluye a la piragüista alemana Birgit Fischer, la amazona alemana Isabell Werth y el esgrimista húngaro Aladar Gerovich.

Con apenas 22 años, Taurasi ganó su primer oro olímpico en Atenas 2004, participando en los ocho partidos y anotando 68 puntos. En Beijing 2008, ya consagrada como una superestrella mundial, anotó 87 puntos en ocho encuentros, siendo la tercera máxima anotadora del equipo. En Londres 2012, sumó 99 puntos en ocho partidos, convirtiéndose en la máxima anotadora de su selección. En Río de Janeiro 2016, lideró nuevamente con 125 puntos en ocho encuentros. En Tokio 2020, aunque no era la estrella del equipo, aún aportó 35 puntos en seis partidos. En todas estas citas, estuvo acompañada de Sue Bird, la única otra jugadora con cinco oros olímpicos. Los 414 puntos de Taurasi la sitúan en una posición destacada en el ranking de máximas anotadoras en Juegos Olímpicos, liderado por la australiana Lauren Jackson con 575 puntos.

Tras su victoria en Tokio, Taurasi prometió: “¡Nos vemos en París!” Esta declaración no solo subrayó su determinación y pasión por el juego, sino también su compromiso con el equipo nacional y su deseo de continuar haciendo historia. Con 42 años, Diana Taurasi no solo es la máxima anotadora de la WNBA, sino también un ejemplo de longevidad y dedicación en el deporte de alto rendimiento.

