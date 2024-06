En medio de la controversia por su futuro, Klay Thompson ha optado por unirse a la concentración de la selección de Bahamas. Según informan los periodistas Shams Charania y Anthony Slater en The Athletic, el actual jugador de los Warriors se unirá al equipo caribeño durante su paso por Houston, previo al torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos.

Se decidió que Thompson no participará en el preolímpico y tampoco parece que lo haría en caso de que Bahamas se clasificara para los Juegos de París. De hecho, su principal enfoque sigue siendo la agencia libre, la cual explotará en las próximas semanas para definir su futuro.

Para poder jugar partidos con Bahamas, el escolta necesitaría la aprobación de la selección estadounidense, con la que ganó el oro en Río 2016, así como de FIBA. Esto, sin embargo, no parece una opción viable. Bahamas ya contó en el mundial del año pasado con la participación de reconocidos jugadores de la NBA como Eric Gordon, DeAndre Ayton y Buddy Hield.

Klay Thompson is set to join Team Bahamas for training camp in Houston this week, sources tell me and @anthonyVslater. He is not expected to play in Olympic qualifier. Thompson is expected to test free agency in coming weeks.

Details at @TheAthletic: https://t.co/IXY5sdrTSn

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2024