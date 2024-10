La temporada 2024-2025 podría ser el año del tan esperado regreso de Lonzo Ball a la NBA, luego de haber estado alejado del baloncesto por dos temporadas consecutivas debido a una grave lesión de rodilla. Tras someterse a un trasplante de rodilla, un procedimiento prácticamente inédito en el deporte profesional, Ball se ha enfrentado a una dura rehabilitación. Sin embargo, su entusiasmo por volver al parqué es palpable, y así lo ha manifestado en la rueda de prensa previa al inicio de la pretemporada.

«Me siento bien. Estoy feliz de estar aquí, eso es lo más importante», comentó Ball, quien no ha jugado desde enero de 2022. A pesar del largo tiempo fuera, el base mantiene la esperanza de estar listo para el inicio de la liga regular. «Ese es mi objetivo, estar listo para el primer partido. Obviamente, no puedo predecir el futuro, pero ese es el plan y estoy decidido a cumplirlo. Creo que estaré listo».

No obstante, su regreso vendrá acompañado de restricciones. Lonzo confirmó que no podrá participar en partidos consecutivos y que tendrá limitaciones de minutos en cada encuentro. «Es algo completamente nuevo. Básicamente, tengo una rodilla nueva, no es la que Dios me dio, pero me siento bien. Estoy lo suficientemente sano para jugar, y eso es lo más importante». El jugador reconoció que habrá una constante evaluación médica durante toda la temporada para gestionar su participación y evitar recaídas.

El último partido de Lonzo con los Chicago Bulls fue el 14 de enero de 2022, cuando el equipo lideraba la Conferencia Este. Sin embargo, su ausencia se notó inmediatamente, y los Bulls no lograron recuperar ese nivel de juego. Lonzo era clave en el sistema del equipo, especialmente en el aspecto defensivo y en la distribución del balón, lo que hizo que su baja afectara gravemente el rendimiento colectivo.

Lonzo Ball is back throwing lobs as he prepares for his long-awaited return with the Bulls.

Ball said he basically has a new left knee after receiving a meniscus transplant this offseason. pic.twitter.com/jqLXDb7uje

— Evan Sidery (@esidery) October 3, 2024