El enfrentamiento entre Los Angeles Clippers y Orlando Magic promete ser más intrigante de lo que parece. Ambos equipos llegan con historias similares: han logrado mantenerse competitivos sin sus principales figuras. Por un lado, los Clippers han conseguido un récord de 8-7 en el Oeste, ubicándose en la octava posición pese a la ausencia de Kawhi Leonard. Por el otro, los Magic, sin Paolo Banchero, han encadenado una racha de seis victorias consecutivas que los coloca terceros en el Este con un récord de 9-6.

Fecha, hora y sede del partido

Fecha: 20 de noviembre

Sede: Intuit Dome (Los Ángeles, California)

Horarios:

Posibles quintetos titulares

Clippers:

Magic:

The Harden step-back is an instant classic 👌@drinkopenwater | #ClipperNation pic.twitter.com/tSPkBSZYtf

— LA Clippers (@LAClippers) November 20, 2024