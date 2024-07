Entre los agentes libres disponibles, Luke Kennard destaca como uno de los más interesantes. El escolta de 28 años es conocido por su capacidad como tirador, demostrada consistentemente en la NBA. Sin embargo, sus problemas físicos no son un secreto, ya que la temporada pasada solo jugó 39 partidos.

The Grizzlies traded Ziaire Williams and a 2030 second-round pick to the Nets, per @wojespn.

Memphis gets off Williams’ $6.1 million salary, which clears the way for Luke Kennard to re-sign.

The former lottery pick will have plenty of opportunities on the rebuilding Nets. pic.twitter.com/YeiqVYXQ9J

— Evan Sidery (@esidery) July 19, 2024