Los Sixers evalúan mudarse a New Jersey ante complicaciones en la construcción de su nuevo estadio en Filadelfia La histórica franquicia de los Philadelphia 76ers se enfrenta a un posible cambio de sede hacia Camden, New Jersey, mientras las negociaciones con la ciudad de Filadelfia sobre su nuevo estadio se estancan. El estado de New Jersey ha presentado una propuesta en firme que podría cambiar el rumbo de la franquicia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Philadelphia 76ers, una de las franquicias más emblemáticas de la NBA, están considerando seriamente la posibilidad de mudarse a New Jersey, específicamente a Camden, en medio de crecientes complicaciones en la construcción de su nuevo estadio en Filadelfia. La situación se ha vuelto crítica después de que un organismo público de la ciudad pusiera en duda los beneficios económicos de que los Sixers ocupen un espacio clave en el corazón del centro de Filadelfia.

El conflicto sobre el nuevo estadio ha estado latente durante años. Los Sixers han estado trabajando en el proyecto de un estadio en el distrito de Market East para inaugurar en la temporada 2031-32, pero las negociaciones con los líderes de la ciudad no han avanzado como esperaban. A medida que el tiempo se agota para finalizar los planes de construcción, surge una nueva alternativa en New Jersey.

It is completely bonkers that New Jersey is considering giving $800 million to the billionaire owner of the Philadelphia 76ers to move the team across a river. https://t.co/3AOajiPucz — Pat_Garofalo (@Pat_Garofalo) September 3, 2024

Según el medio local ROI-NJ, la propuesta ha sido formulada por Tim Sullivan, director ejecutivo de la New Jersey Economic Development Authority. Este proyecto implicaría la construcción de un nuevo estadio en Camden, justo al otro lado del río Delaware, pero con la condición de que el financiamiento sea cubierto en su totalidad por la propiedad de los Sixers, Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE). Si bien podrían solicitar una subvención, la tendencia reciente apunta a que es poco probable que las ciudades y estados concedan estos fondos.

Un portavoz de los Sixers destacó la dedicación que la franquicia ha puesto en el proyecto de Filadelfia en los últimos cinco años, pero también reconoció la necesidad de explorar todas las opciones. “Hemos trabajado sin descanso durante los últimos cinco años en el proyecto de estadio en Filadelfia. Las negociaciones siguen su curso con los líderes de la ciudad, pero nos estamos quedando sin tiempo para finalizar nuestro plan de inaugurar un pabellón para la temporada 2031-32”, comentó el portavoz, añadiendo que ahora están considerando la oferta de New Jersey como una opción viable.

In a letter to the Philadelphia 76ers owners, New Jersey officials detailed their pitch to try to lure the team to Camden as a standoff persists between the Sixers and the City of Brotherly Love. https://t.co/dOUDpAIsnw pic.twitter.com/AXRBPklDqx — NJBIZ (@NJBIZ) September 3, 2024

La historia de los Sixers en Filadelfia es profunda y significativa. La franquicia ha sido parte de la ciudad desde 1963, creando una rica tradición que incluye campeonatos, leyendas del baloncesto y una base de aficionados apasionada. Sin embargo, la construcción del nuevo pabellón, que se estima costaría 1.300 millones de dólares, enfrenta obstáculos en Filadelfia, lo que lleva a pensar que la oferta de New Jersey podría ser una táctica de presión por parte de HBSE para acelerar las negociaciones con la ciudad.

El posible traslado a Camden podría significar un cambio importante para la franquicia, aunque permanecería en el área metropolitana de Filadelfia, con fácil acceso para los fanáticos locales. La incertidumbre en torno a la construcción del nuevo estadio ha generado especulación sobre el futuro de los Sixers, quienes continúan en busca de una solución definitiva para asegurar su futuro a largo plazo en la región.

Mientras tanto, las conversaciones siguen en curso, y tanto los líderes de Filadelfia como los responsables del proyecto en New Jersey están atentos a las decisiones de la franquicia. La posibilidad de que los 76ers abandonen Filadelfia, su hogar durante más de seis décadas, es difícil de imaginar, pero las complicaciones actuales han abierto la puerta a un cambio inesperado.

Con el tiempo corriendo en contra de la franquicia, la decisión sobre el futuro de los Sixers podría llegar en cualquier momento, y los fanáticos esperan ansiosos para saber si su equipo permanecerá en Filadelfia o cruzará el río hacia New Jersey.