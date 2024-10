El training camp de los Charlotte Hornets ha comenzado con una noticia poco alentadora: Mark Williams, una de las promesas más importantes del equipo, ha sufrido una distensión en uno de los tendones de su pie izquierdo durante un entrenamiento de pretemporada. Según ha informado la franquicia, el joven pívot estará de baja al menos dos semanas, momento en el que será revaluado para determinar si podrá regresar a la cancha o si necesitará más tiempo de recuperación.

Hornets C Mark Williams wouldn’t commit to being able to play in the preseason. He said this is a minor injury he’s dealing with. He will be reevaluated in a couple of weeks. pic.twitter.com/eqcFRozf7S

— Steve Reed (@SteveReedAP) September 30, 2024