Nassir Little está recorriendo diferentes equipos de la NBA en busca de una nueva oportunidad para consolidarse en la liga. Según Keith Smith de Spotrac, el alero realizará entrenamientos con los Boston Celtics, Golden State Warriors, Miami Heat y Sacramento Kings, todos equipos que estarían interesados en sumar profundidad a sus plantillas de cara a la próxima campaña. Esta información también ha sido confirmada por The Athletic.

Rumors are saying that the Celtics have shown interest in Nassir Little👀 pic.twitter.com/YWO8wPNzBw

— Heisoans (@7gotnext_) September 16, 2024