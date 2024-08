Los Chicago Bulls, una franquicia histórica de la NBA, han vivido años de incertidumbre y falta de dirección en sus intentos por regresar a la élite de la liga. Nikola Vucevic, uno de los jugadores clave del equipo, ha sido testigo directo de esta montaña rusa, y al reflexionar sobre el pasado reciente, tiene claro cuál fue el punto de inflexión: la lesión de Lonzo Ball.

En declaraciones a Milun Nesovic de Meridian Sport, Vucevic no duda en señalar que la grave lesión del base marcó el inicio del declive del proyecto que, durante un tiempo, prometía devolver a los Bulls a los primeros planos de la Conferencia Este. “Desde la lesión de Lonzo Ball no hemos podido lograr los resultados que podríamos haber alcanzado. Cuando él jugaba, estuvimos en la cima del Este por un tiempo, lo que quizás no era un resultado realista, pero con él hubiéramos luchado por cualquier puesto entre el tercero y el sexto”, explicó el pívot.

Un inicio prometedor que se esfumó

El proyecto liderado por Arturas Karnisovas parecía tener todos los ingredientes para funcionar: jóvenes estrellas, como Zach LaVine, veteranos con experiencia, y un base organizador como Lonzo Ball. Durante el curso 2021-22, los Bulls llegaron a liderar la Conferencia Este con un balance de 22-13 mientras Ball estuvo en cancha, generando altas expectativas en torno al equipo. Sin embargo, la realidad golpeó con fuerza cuando Lonzo sufrió una lesión en la rodilla que ha afectado su carrera de manera significativa.

