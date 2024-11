Los Phoenix Suns extendieron su racha triunfal al vencer a los Dallas Mavericks por 113-114 en el American Airlines Center, consolidando su lugar en la cima de la Conferencia Oeste con un balance de 8-1. Bajo la dirección de Mike Budenholzer, el equipo ha mostrado todo su potencial en este inicio de temporada, cayendo únicamente ante los Lakers. La victoria, frente a un rival directo en el Oeste, llegó de la mano de un inesperado héroe: Jusuf Nurkic.

Who was the idiot that said KD was not a leader, he leading right here keeping Nurkic to keep his focus, I love it!!!!! pic.twitter.com/fAfH4iyJ7N

— KazualSportz Radio (@KazualSportzRN) November 9, 2024