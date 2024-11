Los Knicks aplazan el resurgir de los Bucks y agudizan la crisis de Doc Rivers Con una victoria dominante en el Madison Square Garden, los Knicks derrotan a unos Bucks en caída libre, liderados por un imparable Karl Anthony-Towns. Doc Rivers enfrenta una presión creciente en Milwaukee mientras los rumores de cambio rodean a Giannis Antetokounmpo.

Los New York Knicks asestaron un nuevo golpe a los Milwaukee Bucks, venciendo por 116-94 en su regreso al Madison Square Garden. Karl Anthony-Towns se destacó como la gran figura del partido, sumando 32 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. Towns fue imparable durante la primera mitad, acumulando 27 puntos en ese tramo, y registrando un 11 de 20 en lanzamientos de campo.

“Los muchachos aquí me han recibido con los brazos abiertos, y eso me ha permitido jugar con confianza”, comentó Towns al NYPost. Sin embargo, reconoció la necesidad de tiempo para fortalecer la cohesión: “Estamos mejorando cada día en nuestro entendimiento mutuo en la cancha”.

HAVE MERCY, KAT 🤯 pic.twitter.com/46HyyuZC3o — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 9, 2024

Otro de los nuevos refuerzos de los Knicks, Mikal Bridges, sumó 17 puntos, 12 de los cuales llegaron en la segunda mitad. Con esta victoria, los Knicks se recuperan tras dos derrotas consecutivas frente a los Rockets y Hawks, colocándose con un récord de 4-4. A pesar de su buena actuación, Jalen Brunson aún busca mejorar en triples (0/5 en este partido), aunque destacó con 9 asistencias.

O.G. Anunoby se llevó elogios por su gran actuación defensiva sobre Giannis Antetokounmpo, limitando su impacto. “Todos hablan del ataque, pero fue nuestra defensa la que nos hizo ganar”, afirmó Towns, destacando el papel de Anunoby: “Es un defensor especial, de los mejores que he visto, y he jugado junto a Rudy Gobert”.

Doc Rivers en la cuerda floja

Doc Rivers llegó a los Bucks con altas expectativas tras la salida de Adrian Griffin, pero el cambio no ha dado frutos. Los Bucks, con un decepcionante 2-7, ahora enfrentan rumores de una posible salida de Giannis Antetokounmpo debido a la falta de competitividad. Rivers se mostró frustrado por la situación, dejando claro que su enfoque está en mejorar el rendimiento del equipo: “¿Han visto nuestro récord? Eso es lo que más me preocupa”, dijo ante las preguntas de la prensa.

El entrenador reconoció la capacidad de su ex asistente, Tom Thibodeau, para unir a los Knicks. “Conozco bien a Thibs; no tengo dudas de que logrará cohesionar al equipo”, añadió Rivers, quien enfrenta una situación delicada si no logra revertir la tendencia actual.

Destacados del partido

En los Knicks, todo el quinteto titular alcanzó los dobles dígitos en puntos: Towns (32), Bridges (17), Brunson (15), Anunoby (14) y Josh Hart (11 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias). Desde el banco, Miles McBride sumó 14 puntos y 5 rebotes, mientras que Matt Ryan debutó en el equipo con un triple.

New Yorker Matt Ryan makes his first Knicks bucket and the bench loves it pic.twitter.com/9pAn1q7Anm — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 9, 2024

Por los Bucks, Antetokounmpo fue el máximo anotador con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Damian Lillard aportó 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Próximos encuentros

Este domingo, los Bucks recibirán a los actuales campeones de la NBA, en un partido que pondrá a prueba sus aspiraciones de revertir su difícil situación. Los Knicks, por su parte, visitarán a los Indiana Pacers, con la intención de mantener su impulso y mejorar su posición en el Este.