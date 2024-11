Your browser doesn’t support HTML5 audio

El duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers promete emociones fuertes y una posible sorpresa en el Kia Center de Orlando. A pesar de que Orlando llega con una destacada racha de cuatro victorias consecutivas, la presencia de Joel Embiid y Paul George en los 76ers puede dar un giro inesperado al marcador. Tras un descanso en su último juego, ambas estrellas de Philadelphia estarán en la cancha, listas para desafiar el dominio de los Magic, quienes actualmente ocupan una posición privilegiada en la Conferencia Este.

Fecha y hora del partido

Posibles quintetos y estado de los equipos

Jugador clave para los Magic: Jalen Suggs

El escolta de 23 años ha asumido mayores responsabilidades en ataque, aportando 14.8 puntos y 4.1 asistencias por juego. Su crecimiento en ambas facetas del juego ha sido esencial para que los Magic se mantengan competitivos, especialmente con Banchero fuera de acción.

Jugador clave para los 76ers: Joel Embiid

Como MVP de la NBA, Embiid sigue siendo la pieza más determinante para Philadelphia. Si logra imponer su juego en el área ofensiva, los 76ers podrían romper su mala racha y complicar a los Magic. En una noche inspirada, podría ser el máximo anotador del partido.

Historial de enfrentamientos

A pesar de la ventaja histórica de los Magic, con 82 victorias sobre 50 de los 76ers en enfrentamientos previos, Philadelphia ha dominado la serie desde 2020, ganando 14 de los últimos 15 encuentros. Esto coloca a Orlando en una posición de buscar revancha y consolidar su avance en la Conferencia Este.

