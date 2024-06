El alero All-Star Pascal Siakam tiene la intención de firmar un contrato máximo de cuatro años y $189.5 millones para permanecer con Indiana Pacers.

El presidente de Operaciones de los Pacers, Kevin Pritchard, y el gerente general, Chad Buchanan, presentaron la oferta máxima a Siakam el martes, poco después que las nuevas reglas de contacto temprano de la NBA permitieran a los equipos comenzar a negociar extensiones y acuerdos de agentes libres con sus propios jugadores después de las Finales de la NBA.

Siakam, de 30 años, fue canjeado a los Pacers en enero por los Toronto Raptors y se convirtió en una pieza vital de su éxito al final de la temporada. Promedió 21,3 puntos, 7,8 rebotes y 3,7 asistencias en 31,8 minutos en 41 partidos con los Pacers, y estaba encantado de estar con su nueva organización.

ESPN Sources: All-NBA forward Pascal Siakam intends to sign a new four-year, $189.5 million maximum contract to return to the Indiana Pacers. Siakam plans to sign deal once league’s free agency moratorium ends on July 6. pic.twitter.com/Klz10dQv9a

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024