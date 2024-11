Los Phoenix Suns están decididos a consolidarse como contendientes al título de la NBA, y para ello, asegurar el futuro de Kevin Durant es una prioridad absoluta. Según declaraciones del propietario de los Suns, Mat Ishbia, el equipo planea ofrecer una extensión contractual de dos años y 120 millones de dólares al alero, cuyo actual contrato termina en 2026.

Durant, el pilar de los Suns

Desde su llegada a Phoenix, Durant ha demostrado ser un jugador fundamental para las aspiraciones del equipo. Su inicio de temporada antes de la lesión fue sobresaliente, con promedios de 27.6 puntos, 6.6 rebotes y un impresionante 53.3% en tiros de campo, incluyendo un 42.9% desde la línea de tres puntos. Este rendimiento impulsó a los Suns a un balance de 8-1, consolidándolo como uno de los líderes en la carrera por el MVP. Sin embargo, su ausencia por lesión ha afectado drásticamente al equipo, que solo ha conseguido una victoria en los últimos seis encuentros.

La visión de Mat Ishbia

En una entrevista reciente con ESPN, Ishbia destacó la importancia de Durant para el proyecto de los Suns.

El propietario también aclaró por qué la extensión no se negoció en el verano pasado. Según las reglas de la NBA, no era posible firmar un contrato de dos años en ese momento, por lo que ambas partes acordaron esperar hasta el final de la temporada.

La Oferta: Un compromiso millonario y a largo plazo

El contrato actual de Durant culmina en 2026. Con la extensión de dos años que se le ofrecería en el verano de 2025, Durant estaría comprometido con los Suns hasta 2028. En términos financieros, esto representa un incremento significativo respecto a lo que podría haber ganado si hubiera firmado un año adicional en 2024 por 60 millones de dólares.

