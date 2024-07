Después de semanas de negociaciones, Reggie Jackson ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con los Charlotte Hornets. Este movimiento allana el camino para que firme con los Philadelphia 76ers y se reúna con su amigo y excompañero de los Clippers, Paul George. Jackson, de 34 años, llegó a los Hornets desde los Denver Nuggets como parte de una estrategia para aligerar la masa salarial de Denver.

Jackson tomó su opción de jugador por 5,3 millones de dólares este verano, pero con su rescisión, los Sixers probablemente le firmarán por el mínimo de veterano, alrededor de 3 millones de dólares. Este movimiento se alinea con la necesidad de los Sixers de reforzar su profundidad en la posición de base.

ESPN Sources: Veteran guard Reggie Jackson — who agreed on a contract buyout with the Charlotte Hornets — plans to join the Philadelphia 76ers upon clearing waivers. pic.twitter.com/uWaWGdB5Dk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 23, 2024