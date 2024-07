Sasha Vezenkov ya es oficialmente jugador de Olympiakos. Tras semanas de especulaciones, el acuerdo se ha sellado gracias a que los Raptors han prescindido de sus servicios, junto con Javon Freeman-Liberty.

El acuerdo de buyout es beneficioso para Toronto, ya que Vezenkov ha renunciado a su salario de 6,6 millones de dólares, permitiendo su liberación total. Esto deja un puesto libre en la plantilla de los Raptors, abriendo oportunidades para nuevas incorporaciones de cara al verano y el training camp.

🚨Toronto Raptors waived Sasha Vezenkov. After 48 hours, expected to sign a five years contract with Olympiacos ❗️ pic.twitter.com/cBjqKa6HW3

Vezenkov, MVP de la Euroliga 2023, jugó una temporada con los Sacramento Kings, promediando 5,4 puntos y 2,3 rebotes en 12,2 minutos por partido, a lo largo de 42 encuentros.

El despido de Freeman-Liberty se debe a razones económicas. Con solo 100,000 dólares garantizados, su salario habría aumentado a 800,000 dólares al inicio de la temporada regular, lo que llevó a los Raptors a tomar esta decisión para maximizar el ahorro.

The Raptors officially reached a buyout agreement with Sasha Vezenkov.

The 2023 EuroLeague MVP is relinquishing his entire $6.6 million salary in order to return overseas to Olympiacos. pic.twitter.com/jQKEjfFRfZ

— Evan Sidery (@esidery) July 22, 2024