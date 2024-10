Los Houston Rockets no pierden de vista el futuro de Jimmy Butler en el Miami Heat, con la expectativa de que el estelar jugador pueda estar disponible para un intercambio esta temporada. La organización tejana, que recientemente renovó a sus jóvenes estrellas Jalen Green y Alperen Sengun, está dispuesta a explorar opciones si Butler manifiesta su deseo de salir de Miami, según informes del periodista Marc Stein.

A sus 34 años, Butler no ha llegado a un acuerdo de renovación con el Heat, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible salida. Actualmente, el alero percibe un salario de casi 49 millones de dólares, y para la temporada 2025-26 tiene una opción de jugador de 52.41 millones. Este contexto contractual mantiene a los Rockets atentos, considerando que su inclusión podría acelerar el desarrollo de su joven núcleo.

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, vería con buenos ojos la incorporación de un jugador de la experiencia y liderazgo de Butler. Desde su llegada, Udoka ha manifestado su intención de fortalecer al equipo no solo con talento joven, sino también con veteranos que aporten carácter y experiencia en momentos decisivos. La incorporación de Butler encajaría perfectamente en esta visión, aportando a los Rockets un jugador de mentalidad defensiva y enfoque competitivo, características que Udoka valora para construir una cultura ganadora en Houston.

Además, el nombre de Kevin Durant, actualmente en los Phoenix Suns, ha sido mencionado en rumores sobre el interés de los Rockets en añadir veteranos de alto calibre. Sin embargo, Butler parece ser la opción más realista y cercana para Houston debido a las circunstancias actuales con Miami.

Don’t take Jimmy Butler for granted. This was a legendary performance. pic.twitter.com/rD9n4NYufx

— Fastbreak Hoops (@FastbreakHoops5) October 28, 2024