Stephen Curry, quien atraviesa su 16ª temporada en la NBA, no estará disponible en el enfrentamiento del miércoles contra el Oklahoma City Thunder. Según el entrenador Steve Kerr, el base de 36 años experimenta molestias alrededor de ambas rótulas, situación que fue evaluada mediante una resonancia magnética el martes. Aunque los resultados descartaron una lesión grave, el dolor ha sido recurrente tras una semana de juegos intensos.

Stephen Curry is OUT (knee) for tonight's game against the Thunder pic.twitter.com/SeYfNZyfVi

Curry, quien ha jugado 14 de los 18 partidos de los Warriors esta temporada, acumuló minutos exigentes en el reciente tramo de la campaña, incluyendo la derrota del lunes frente a los Brooklyn Nets por 128-120. Durante ese encuentro, fue evidente su malestar, ya que utilizó hielo en ambas rodillas durante los descansos en el banquillo.

Rick Celebrini, director de Medicina Deportiva y Rendimiento de los Warriors, recomendó que Curry no participara en el juego contra el Thunder. Kerr respaldó esta decisión con la esperanza de que el tiempo de recuperación permita al base estar listo para el próximo compromiso de los Warriors el sábado, cuando comiencen una breve gira enfrentándose a los Phoenix Suns.

En lo que va de campaña, Curry está promediando 22,4 puntos, 6,5 asistencias y 5,4 rebotes en 29,7 minutos por partido. A pesar de su producción ofensiva, los Warriors han mostrado altibajos, registrando una foja de 12-5, posicionándose entre los primeros equipos de la Conferencia Oeste.

