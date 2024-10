La temporada 2024-25 trae un aire renovado a los Golden State Warriors, que comienzan esta campaña sin una de sus figuras clave, Klay Thompson. Tras ser parte integral de cuatro campeonatos desde 2015, Thompson ya no es parte del equipo, y la transición que enfrenta la franquicia requiere ajustes importantes, según lo ha expresado el propio Stephen Curry.

En el media day, Curry dejó claro que el equipo debe estar dispuesto a cambiar su estilo de juego. “Vengo a este training camp con la mente abierta sobre cómo deberíamos jugar. Durante más de una década, hemos tenido un sistema que ha sido exitoso, pero eso no significa que sea el camino que debemos seguir ahora. Debemos reconocer nuestras fortalezas y debilidades actuales y construir en base a eso”, afirmó el base estrella.

El fin de una era y el inicio de otra

El cambio en los Warriors no es solo filosófico, sino también tangible. La partida de Thompson marca el fin de una era en la que el equipo dominaba la liga con su letal “Splash Brothers” y un sistema basado en el movimiento de balón y los tiros exteriores. Aunque este enfoque les llevó al éxito, la realidad actual del equipo exige una revisión profunda. El propio Curry señaló que aunque el sistema ha sido efectivo, la evolución de la plantilla y las nuevas circunstancias podrían requerir modificaciones.

Nuevas incorporaciones, nuevas oportunidades

Con la marcha de Klay, los Warriors han incorporado jugadores como Buddy Hield, uno de los tiradores más confiables de la NBA, quien podría asumir parte del rol que dejó vacante Thompson. Además, la llegada de Kyle Anderson y De’Anthony Melton fortalece la rotación del equipo, dándoles más versatilidad defensiva y profundidad en la banca.

Day 1, Year 16, never a dull moment….Let’s get it! pic.twitter.com/VaBSe1eKQz

La clave para Golden State será encontrar un nuevo equilibrio que les permita maximizar las habilidades de estos refuerzos sin perder la esencia que los convirtió en una dinastía. Curry ya ha indicado que el equipo debe estar dispuesto a adaptarse a estas nuevas circunstancias si quiere seguir siendo competitivo en una liga cada vez más exigente.

Un nuevo desafío para Curry y Kerr

Si bien los Warriors tienen un largo camino por delante en la construcción de un equipo renovado, la disposición de Curry para liderar esta transición es una señal alentadora. Su mentalidad abierta y su voluntad de cambiar el estilo de juego son fundamentales para el éxito del equipo. Junto al entrenador Steve Kerr, el reto será encontrar un nuevo esquema que aproveche al máximo las habilidades del grupo actual.

Stephen Curry on French words he learned over the Summer:

"Nuit. Nuit." pic.twitter.com/Oecu8uMQBj

— Alex 👋 (@Dubs408) September 30, 2024