Stephen Curry, tras su renovación con Golden State: “Sigue siendo solo sobre ganar” El base de los Warriors asegura que su objetivo sigue siendo conquistar títulos, tras extender su contrato por un año y 62,6 millones de dólares. Curry se prepara para una nueva era en la franquicia tras la salida de Klay Thompson y los cambios en el equipo.

Stephen Curry no piensa en el retiro. A pesar de haber firmado una extensión de contrato con los Golden State Warriors que lo vincula por un año más a cambio de 62,6 millones de dólares, su enfoque sigue siendo claro: ganar. La renovación no significa un cómodo final de carrera, sino la continuación de su implacable búsqueda de títulos. “No ha cambiado nada desde mi perspectiva. Aprecio la posición en la que estoy, de tener la oportunidad de devolver el apoyo a la gente que ha estado conmigo a lo largo del camino. Sigue tratándose únicamente de ganar y dar los pasos que nos permitan darnos una oportunidad. La expectativa no ha cambiado”, declaró en una entrevista con The Athletic.

La offseason ha sido difícil para los Warriors, marcada por la salida de Klay Thompson, una de las piezas fundamentales en los éxitos recientes del equipo. Sin embargo, la franquicia también ha hecho movimientos importantes, con nuevas incorporaciones y ajustes en los roles que prometen reconfigurar el equipo de cara al futuro. La extensión de Curry se alargó más de lo esperado, pero finalmente el base asegura sentirse aliviado de haber solucionado ese aspecto contractual: “Siempre he dicho que quiero jugar en un equipo toda mi carrera. Así que es bueno quitarse el asunto de la extensión de encima para centrarme enteramente en el baloncesto y la temporada”.

Curry se prepara para liderar esta nueva etapa de los Warriors, junto a jugadores como Andrew Wiggins y el recién llegado Kyle Anderson. A sus 36 años, el dos veces MVP y cuatro veces campeón de la NBA sigue siendo el núcleo de un equipo que busca mantenerse competitivo en la liga. Con un contrato que lo mantendrá en Golden State hasta 2027, Curry reafirma su compromiso con la franquicia que lo ha visto crecer y convertirse en una leyenda del baloncesto.