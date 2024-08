Los Angeles Clippers han reforzado su equipo técnico con la incorporación de Amir Johnson, quien asumirá un rol enfocado en el desarrollo de jugadores. Según informó Law Murray de The Athletic, Tyronn Lue contará con la experiencia del exjugador de la NBA para seguir fortaleciendo la plantilla angelina de cara a la próxima temporada.

LA Clippers coaching news

Amir Johnson will join LAC player development staff. Solid vet for the big men.

Darnell Jackson, veteran of 138 NBA games and a 2008 NCAA champion at Kansas, will be on San Diego Clippers staff https://t.co/NyAzD5rT5m

