La historia entre Dwight Howard y los Los Angeles Lakers es compleja, llena de altibajos y cambios de rumbo inesperados. En 2012, la llegada del entonces pívot estrella a los Lakers generó grandes expectativas junto a Kobe Bryant, pero el desenlace no fue el esperado. En una reciente entrevista en Gils Arena Show, Howard reveló que nunca quiso unirse a los Lakers tras su salida de Orlando Magic, lo que añade una nueva perspectiva a su turbulenta primera etapa en Los Ángeles.

“Who was beating us? Who was beating us? We were the best team going into the bubble. We had the best record. We was dominating teams. Our record was like – we only only had lost one game after we was winning in the third quarter. We was beating everybody.”

“Quería ir a Brooklyn”, confesó Howard. “Nos acababan de vencer en las Finales, y mi deseo era superarlos. En mi mente estaba como ‘¿Por qué iría al equipo que nos acaba de derrotar?’ Quería comenzar de nuevo en Brooklyn, pero me enviaron a Los Ángeles. No fue una decisión inteligente, simplemente fue visceral”. Howard también reconoció que no había pensado detenidamente lo que significaba dejar a los Magic, la franquicia en la que había alcanzado el estrellato.

El pívot también fue sincero sobre su experiencia al jugar junto a Kobe Bryant, una situación que no resultó fácil debido a las enormes expectativas que los rodeaban. “Fue duro jugar con Kobe”, admitió. “Todo el mundo esperaba que fuésemos los nuevos Kobe y Shaq, pero yo no quería ir a los Lakers”.

A pesar de que su primera etapa en los Lakers no resultó como esperaba, el destino le brindaría una segunda oportunidad. Ocho años después, en 2020, Howard regresó a Los Ángeles y se convirtió en una pieza clave para el equipo, que conquistó el campeonato en la burbuja de Orlando bajo la dirección de LeBron James. Irónicamente, su versión veterana y con menor protagonismo resultó más efectiva para alcanzar el éxito que la del Howard estelar de 2012.

“I just believe Rob messed up the dynasty we was starting. I feel like we would’ve had at least two championships and the opportunity to fight for a third one.

We was at that stage where the young like ANT and then guys were still… pic.twitter.com/eXxC5XwEzM

