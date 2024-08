El fichaje de Kyrie Irving por los Dallas Mavericks fue, sin duda, una jugada arriesgada. A pesar de su innegable talento, el base All-Star arrastraba una reputación complicada tras sus turbulentas etapas en Boston Celtics y Brooklyn Nets, marcadas por controversias y su postura sobre las vacunas durante la pandemia. No pocos cuestionaban si Irving seguía siendo una apuesta confiable para un equipo con aspiraciones serias al campeonato.

I wonder what Luka was thinking when he saw the moves Nico Harrison had made this off-season pic.twitter.com/Fy3xTPHqG7

En medio de ese escepticismo, la franquicia texana vio la oportunidad de incorporar al explosivo base mediante un traspaso. Luego, el desafío fue renovarle el contrato, lo cual se concretó. Ambos movimientos no estuvieron exentos de dudas por parte del propietario del equipo, Mark Cuban, quien admitió recientemente que al principio no estaba seguro de que fuera la mejor decisión. Sin embargo, fue el general manager, Nico Harrison, quien terminó por convencerlo de que apostar por Irving era lo correcto.

“Nico decía: ‘Es un buen tipo, hombre’. Así que hablé con personas de su entorno, y la realidad es que cada ser humano con el que conversé, y que había jugado con él, estaba en la misma página. Todos decían: ‘Es un gran tipo, solo que incomprendido, y si simplemente respetas quién es él, él te respetará a ti’. Yo pensé: eso es fácil de hacer”, comentó Cuban en su reciente aparición en Roommates Show.

A pesar de las críticas, la apuesta de Dallas por Irving no solo se materializó en su contratación, sino que también dio frutos en la cancha. El equipo alcanzó las Finales de la NBA en 2024, donde, aunque cayeron ante los Boston Celtics por 4-1, demostraron que podían competir al más alto nivel con Irving como pieza clave junto a Luka Dončić.

Nico Harrison on signing Spencer Dinwiddie:

"We welcome having Spencer back with us in Dallas. Spencer is an experienced teammate, who understands what we are trying to accomplish. His energy, versatility, and playmaking from the guard position adds invaluable depth to our… pic.twitter.com/KxvH8o3WMT

— MFFL NATION (@NationMffl) August 3, 2024