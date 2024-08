El esfuerzo y la perseverancia han dado sus frutos para T.J. McConnell. Según informó Adrian Wojnarowski de ESPN, el base ha firmado una extensión de contrato por cuatro años y 45 millones de dólares con los Indiana Pacers. Con un año más de su acuerdo anterior aún pendiente, el total del contrato se eleva a 54 millones de dólares, consolidando a McConnell como una figura clave en la franquicia de Indiana.

McConnell, que llegó a los Pacers en 2019 procedente de los Philadelphia 76ers, se ha ganado su lugar en el equipo gracias a su entrega y desempeño en la cancha. En la última temporada, fue una de las sorpresas más agradables para Indiana, desempeñándose como suplente de Tyrese Haliburton y asumiendo el rol de titular en varias ocasiones debido a la ausencia del joven base. Su esfuerzo y consistencia le valieron un séptimo puesto en la votación al Sexto Hombre del Año.

El jugador de 32 años promedió 10,2 puntos por partido con un impresionante 57,2% de tiro efectivo, la mejor marca de su carrera en cuanto a anotación. Además, en los playoffs, donde los Pacers alcanzaron las finales de la Conferencia Este, McConnell elevó su rendimiento, promediando 11,8 puntos por encuentro y demostrando su valor en momentos cruciales. Su energía, lucha y espíritu competitivo se han convertido en señas de identidad que lo destacan en el equipo.

