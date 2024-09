Trevor Keels, quien fue seleccionado como el número 42 en el draft de 2022, firmó un contrato no garantizado con los Minnesota Timberwolves, según reporta Michael Scotto de HoopsHype. Este acuerdo le permitirá unirse al equipo durante el training camp y luchar por un puesto en la plantilla principal.

Keels jugó brevemente con los New York Knicks durante la temporada 2022-23, en la que disputó solo tres partidos antes de ser despedido. Posteriormente, se unió a los Iowa Wolves, el equipo filial de Minnesota en la G League, donde tuvo un desempeño sólido, promediando 13.5 puntos y 3.7 asistencias por partido.

El contrato que Keels ha firmado con los Timberwolves es probablemente un acuerdo Exhibir 10, una modalidad común en esta época del año que otorga a los jugadores la posibilidad de participar en el training camp. Si no es retenido en el equipo principal, Keels podría regresar a los Iowa Wolves. De cumplir 60 días en el equipo de la G League, recibiría un bono de 77,500 dólares, lo que lo mantendría en el radar de la organización.

The Minnesota Timberwolves have agreed to a deal with Trevor Keels, league sources told @hoopshype. The 21-year-old guard previously played for the New York Knicks and spent last season with the Iowa Wolves where he averaged 13.5 points and 3.7 assists per game. pic.twitter.com/BMtVv8W0Mn

— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 24, 2024