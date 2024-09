La rodilla derecha de Kawhi Leonard ha sido una constante fuente de problemas a lo largo de su carrera, y el patrón parece repetirse. Aunque Leonard brilló en la pasada temporada regular con su mejor rendimiento desde sus días en San Antonio, las molestias en su rodilla reaparecieron en los playoffs, y desde entonces la situación ha ido cuesta abajo. Según informó The Athletic, en mayo, poco después de su última aparición en cancha, el alero fue sometido a una cirugía menor para tratar la articulación afectada.

Kawhi Leonard’s status for opening night is encouraging, but still uncertain due to knee inflammation, per @TomerAzarly pic.twitter.com/XNfNjMW9cd

Sin embargo, el proceso de recuperación no ha sido sencillo. Tras su operación, Leonard intentó integrarse al equipo de baloncesto de Estados Unidos con miras a los Juegos Olímpicos de París, pero fue descartado después de unos pocos entrenamientos debido a la falta de progreso en su rehabilitación.

A cuatro meses de esa intervención, la incertidumbre sigue rondando su estado físico. Lawrence Frank, presidente de los Clippers, ha explicado que Leonard está siguiendo un plan de rehabilitación especial y no participará en los ejercicios grupales del training camp, enfocándose únicamente en fortalecer su rodilla. La franquicia se muestra cautelosa, sin dar garantías de que Leonard estará listo para el arranque de la temporada.

“La hinchazón en su rodilla ha disminuido casi por completo. Kawhi quiere estar en todo el training camp, pero lo mantendremos enfocado en su recuperación, con el objetivo de que esté al 100% para el inicio de temporada y los años siguientes”, comentó Frank. Sin embargo, dejó claro que todo dependerá de cómo responda la rodilla en cada fase de su rehabilitación.

La situación, aunque optimista a nivel institucional, deja muchas dudas de cara a la nueva temporada. El regreso de Leonard es crucial no solo por su impacto deportivo, sino también porque los Clippers inaugurarán su propio pabellón este año. Contar con Kawhi y James Harden en la primera noche sería ideal desde una perspectiva de marketing, pero si Leonard no está listo para ese debut, la preocupación sobre su estado físico podría intensificarse.

Clippers star Kawhi Leonard underwent a procedure on his knee in the offseason, sources tell me and @LawMurrayTheNU. The franchise said today Leonard will be limited to strengthening his knee to start Clippers training camp, but team officials are optimistic about his progress. pic.twitter.com/VtCvlBEhPf

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2024