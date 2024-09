Myles Turner ha sido una constante en los Indiana Pacers durante sus nueve temporadas en la NBA, y todo apunta a que el equipo de Indianápolis quiere mantenerlo a largo plazo. Según Chad Buchanan, gerente general de los Pacers, el objetivo es firmar una nueva extensión con el pívot una vez que se convierta en agente libre sin restricciones en el verano de 2025.

Pacers GM Chad Buchanan said today they want Myles Turner to remain in Indiana long-term.

Turner is ineligible to sign an extension after agreeing to a contract renegotiation in 2023.

Indiana views Turner as the ideal third piece alongside Tyrese Haliburton and Pascal Siakam. pic.twitter.com/xgNbJXRFXv

— Evan Sidery (@esidery) September 24, 2024