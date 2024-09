Jayson Tatum ha vivido un torbellino de emociones en los últimos meses. A pesar de lograr su tan ansiado anillo de campeón con los Boston Celtics, el MVP de las Finales fue para su compañero Jaylen Brown. Además, tras su participación con el Team USA, el entrenador Steve Kerr lo dejó en un rol secundario en los Juegos Olímpicos de París, algo que no pasó desapercibido. Pero lejos de desmotivarse, Tatum ha encontrado un nuevo impulso para la próxima temporada de la mano de su entrenador, Joe Mazzulla.

En una entrevista con The New York Times, Tatum comentó que Mazzulla parece estar encantado con los desafíos recientes que ha enfrentado. “Joe probablemente sea la persona más feliz del mundo porque no gané el MVP de las Finales y porque no jugué en dos de los partidos de los Juegos Olímpicos. Sí, se puede decir que es extraño, pero si conoces a Joe, tiene sentido”, dijo Tatum. El alero explicó que su técnico no se regocija en sus dificultades, sino que las ve como oportunidades para que Tatum mantenga el hambre y la motivación necesarias para seguir mejorando y liderar a su equipo.

Esta perspectiva coincide con la mentalidad de los Celtics, quienes entran en la temporada 2024-25 como uno de los grandes favoritos para llevarse nuevamente el título. Tras las renovaciones clave de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, Boston ha elevado su gasto considerablemente, pero lo ven como un paso necesario para establecer una dinastía a largo plazo.

"I didn't need any extra motivation coming into the season… The motivation came from not being satisfied. Larry Bird is the best Celtic to ever wear this uniform. That's the guy that I'm chasing."

—Jayson Tatum

