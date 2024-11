Tyrese Haliburton se destacó como una de las figuras de la NBA al inicio de la pasada temporada, liderando a los Indiana Pacers y logrando promedios de 23 puntos y 12 asistencias con un 50% de efectividad en tiros. Sin embargo, una serie de problemas musculares a mediados del campeonato afectaron su desempeño, y en este comienzo de temporada parece que las molestias persisten, aunque ahora con un nuevo foco: su espalda.

Según Kevin O’Connor, en su podcast para Yahoo Sports, Haliburton ha sufrido espasmos en la espalda desde abril, los cuales se agudizaron durante los playoffs, afectando su participación en los dos últimos juegos de la postemporada ante los Boston Celtics. Para aliviar las molestias, el base recurre a una fuente de calor en la zona lumbar cada vez que descansa en la banca, buscando mantener la musculatura caliente y reducir el dolor.

Tyrese Haliburton shooting so far this season:

15.6 PPG

38% FG

24% 3P

70% FT

48% True Shooting

18% on Catch & Shoot 3's

26% on Pull Up 3's

5% on Open 3's

33% on Wide open 3's

