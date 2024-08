Tyrese Haliburton, quien ha sido uno de los jugadores más destacados en la NBA durante la temporada 2023-24, ha vuelto a enfrentar problemas físicos, esta vez durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de que su campaña con los Indiana Pacers fue calificada como excelente, su temporada ha estado marcada por recurrentes problemas de salud que ahora se han manifestado en la competición internacional.

Todo comenzó en enero de 2024, cuando Haliburton sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por un breve período. Aunque regresó rápidamente y continuó liderando a los Pacers, su rendimiento se vio afectado, y su estado físico comenzó a ser una preocupación constante. La situación llegó a un punto crítico durante los playoffs, cuando volvió a ausentarse en la fase final de la serie ante los Boston Celtics, lo que generó inquietud entre los seguidores de Indiana.

When you ain’t do nun on the group project and still get an A🏅 pic.twitter.com/xpshYZhMyA

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 10, 2024