El inicio de la temporada 2024-2025 ha sido un renacer para Víctor Wembanyama, quien se ha ido calentando poco a poco hasta encontrar su ritmo en la NBA. Tal como un gigante que necesita unos instantes bajo el sol para recuperar su fuerza, el pívot francés ha comenzado a desplegar su potencial en los San Antonio Spurs, sorprendiendo a fanáticos y rivales con su destreza y dominio de la cancha.

Wembanyama ha comenzado la temporada mostrando sus habilidades en todas las áreas del juego. Su rendimiento recuerda a grandes pívots de la historia que lograban el codiciado “20/10”: 20 puntos y 10 rebotes por partido. Sin embargo, Wemby va un paso más allá, añadiendo a sus estadísticas casi cuatro tapones por juego, lo que lo posiciona como uno de los defensores más imponentes en la pintura de la liga.

VICTOR WEMBANYAMA WENT OFF AGAINST THE KINGS 😱 pic.twitter.com/k9hXlJpoUc

En el reciente enfrentamiento contra los Sacramento Kings, el galo mostró todo su arsenal ofensivo y defensivo, registrando 34 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones y un robo. Además, anotó seis triples en doce intentos, logrando un impresionante 59% de acierto en tiros de campo. Esas cifras no solo opacan el desempeño de muchos de los grandes pívots actuales, sino que lo colocan en una categoría que recuerda a íconos como David Robinson o Tim Duncan, y aunque aún distante, su juego da destellos que evocan al legendario Hakeem Olajuwon.

Para Wembanyama, el próximo paso será mejorar su porcentaje de tiro, especialmente en lanzamientos de tres puntos. Actualmente, intenta alrededor de 7.5 triples por partido, una cifra considerable para alguien de su tamaño (2,26 metros). Aunque ya ha mostrado efectividad en este aspecto, un ajuste en sus tiros le permitiría alcanzar un mayor nivel de eficiencia ofensiva y consolidarse como una verdadera estrella.

Victor Wembanyama last two games:

12 3PT

10 BLK

Becomes the first player in NBA history to record 10+ BLK and 10+ 3PM over any 2-game span. pic.twitter.com/L4mFyfDtTK

— StatMamba (@StatMamba) November 12, 2024