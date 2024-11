Este martes, los Detroit Pistons y Miami Heat se enfrentarán en su primer partido de la temporada dentro de la Copa NBA, encuadrados en el Grupo B de la Conferencia Este. Ambos buscarán un triunfo que los acerque a la siguiente fase, en un torneo donde cada victoria cuenta. El partido se celebrará en el Little Caesars Arena de Detroit y promete un duelo reñido entre dos equipos con plantillas contrastantes.

El Heat aún mantiene en duda la participación de Jimmy Butler, quien sufrió un esguince de tobillo en su último enfrentamiento contra los Timberwolves. Mientras tanto, los Pistons podrían tener de vuelta a Ausar Thompson, aunque Jalen Duren parece que se perderá su tercer partido consecutivo por una lesión en el tobillo. La baja de Duren podría afectar considerablemente el juego interior de Detroit, especialmente frente a un Bam Adebayo en gran forma.

