¿Ya no lo quieren? Celtics harían una transacción que puede afectar a Al Horford En lo que ha sido una negociación junto a otros dos equipos que puede terminar en la llegada de un jugador de la pintura a Boston

Seguimos en días de muchas llamadas telefónicas, reuniones y especulaciones en el entorno NBA, cuando toda la atención se la está llevando la realización del Draft este día jueves, pero que paralelamente apenas ha comenzado el movimiento constante en las nóminas de las franquicias.

Esto lo acotamos porque este jueves se ha develado un reporte del reconocido “insider” Shams Charania, indicando que se está por confirmar una negociación triple que incluye a los Boston Celtics, Washington Wizards y Los Ángeles Clippers.

En una especie de intercambio que se resumiría de la siguiente manera: los Celtics estarían enviando a Malcolm Brogdon a los Clippers, quienes a su vez recibirían de parte de los Wizards al pívot Kristaps Porzingis, mientras que estos se harían de Marcus Morris y un pick del Draft.

Estamos hablando acá primeramente de que los Celtics querrían sacrificar a quien fuera galardonado como el “Mejor Sexto Hombre” de esta temporada pasada, para tratar de reforzar su juego interno con uno de los de mayor estatura en la NBA, con 2,21 metros para el jugador nacido en Letonia.

Y en este sentido, sería otro movimiento extraño de parte de Washington, quienes ya salieron de su referente como Bradley Beal en su negociación con los Phoenix Suns, y ahora harían lo propio con su hombre grande en la pintura.

¿Qué pasaría con Al Horford?

Sin embargo, desde el lado de los Celtics, estamos claros que si llegan a incorporar a un jugador de las características de Porzingis es para incluirlo en el quinteto abridor, y es donde se vería seriamente amenazada la titularidad del dominicano Al Horford.

Más aún cuando Horford no ha tenido la mejor de sus temporadas, con todo y que su equipo llegara a las finales de conferencia; su aporte acostumbrado a nivel defensivo no se puede negar, pero en ofensiva sus números no fueron los mismos de hace un año.

Además que no es ningún secreto que el de Puerto Plata está en la etapa cumbre y final de su carrera en el mejor baloncesto del mundo, y el hecho de incorporar a un jugador de 27 años y probado ya en esta liga pues siempre les resultará atractivo.

A este momento no hay confirmación de que este intercambio esté ya del todo concretado; sin embargo pudiese ser un indicio de cambio de rol en el conjunto de los Celtics para Horford, que de entrada no sabemos si se conformará con el mismo o si en su defecto verá hacia otras opciones.