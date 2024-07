Ziaire Williams, seleccionado como el número 10 en el Draft de 2021, ha sido traspasado por los Memphis Grizzlies a los Brooklyn Nets junto con una futura selección de segunda ronda del Draft (vía Dallas) a cambio de Mamadi Diakite. Adrian Wojnarowski de ESPN confirmó la información.

Además, Brooklyn enviará a los Grizzlies los derechos del jugador Nemanja Dangubic, quien actualmente juega en la liga de Dubai.

The Memphis Grizzlies are trading forward Ziaire Williams and a 2030 second-round pick via Dallas to the Brooklyn Nets for Mamadi Diakite, sources tell ESPN. Williams was the 10th pick in the 2021 draft. pic.twitter.com/N4s9vh06mF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 19, 2024