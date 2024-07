New Orleans realizó un gran movimiento al adquirir a Dejounte Murray, pero muchos consideran que la transformación del equipo aún está incompleta. La salida de Jonas Valanciunas ha dejado al equipo sin una referencia interior importante. David Griffin, jefe de operaciones de baloncesto, defendió la nueva estructura del equipo durante una transmisión de ESPN en la Summer League, destacando su entusiasmo por jugar con un esquema más rápido y con jugadores más pequeños.

“Sé que todo el mundo piensa que debemos invertir en la posición de pívot. La realidad es que estamos muy entusiasmados con lo que tenemos ahora. Queremos desarrollar un juego rápido y ágil,” comentó Griffin.

David Griffin: We were at the Klutch pro-day, we got together with Rich Paul there. One thing Rich said to us was "You know you really need to try to get Dejounte Murray"… When he shared the excitement Dejounte had for our situation, it was an eye opening thing pic.twitter.com/cZByfPyYbI

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) July 9, 2024