Barry Bonds reveló por qué rechazó a los Yankees en el mejor momento de su carrera El histórico bateador explicó cómo una condición inesperada durante la negociación lo llevó a descartar su llegada a Nueva York.

Lo que pudo haber sido uno de los fichajes más impactantes de la historia de las Grandes Ligas terminó frustrándose por una decisión tomada en cuestión de minutos. El exjugador Barry Bonds sorprendió al contar que estuvo muy cerca de firmar con los New York Yankees en 1993, pero una exigencia de último momento terminó cambiando el rumbo de su carrera.

Según relató el propio Bonds, la organización neoyorquina le ofreció un contrato para convertirlo en el mejor pagado de la liga, aunque con una condición clara: debía tomar una decisión antes de las 14:00 de ese mismo día.

Lejos de aceptar bajo presión, el toletero decidió cortar la conversación. “Colgué el teléfono”, recordó sobre aquel momento, en el que no se sintió cómodo con el ultimátum planteado durante la negociación.

Tras ese episodio, la historia dio un giro inmediato. Mientras evaluaba la situación, recibió una oferta de los San Francisco Giants, franquicia con la que finalmente firmó y donde desarrolló la etapa más icónica de su carrera.

La decisión no fue solo económica: también pesó el componente emocional. Bonds siempre manifestó su deseo de jugar en San Francisco, ciudad donde su padre había construido parte de su legado, lo que terminó inclinando la balanza.

Con los Giants, el jardinero se convirtió en una leyenda del béisbol, estableciendo récords históricos como los 762 cuadrangulares de por vida y los 73 en una sola temporada, marcas que aún perduran en la MLB.

La revelación reabre el clásico debate del “qué hubiera pasado si…”, ya que una eventual llegada al Bronx podría haber modificado tanto la historia del jugador como la de una franquicia que dominaría la liga años más tarde.

En definitiva, una llamada telefónica y una decisión tomada en minutos terminaron definiendo el destino de una de las carreras más impactantes en la historia del béisbol.