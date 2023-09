Élite entre la élite: Julio Rodríguez no solo es ofensiva, podría conseguir un Guante de Oro este 2023 La historia de su evolución a un 5 herramientas, y su pulcritud en el jardín central que lo hace competir en el aspecto defensivo; mientras su velocidad y su poder apuntan su nombre en listas históricas, su guante protagoniza momentos destacados de jugadas espectaculares que nadie imaginó antes, y menos aún en el prado central.

Si todo lo que estuviera haciendo durante su segundo año en las mayores fuera liderarlos en prácticamente todas las categorías ofensivas, nadie se quejaría. Uno podría centrarse estrictamente en su temible presencia en la caja de bateo, y verá a un bateador que ya se ha convertido en lo que Seattle imaginó como el mejor escenario en 2017, cuando el club le dio al joven de 16 años un bono por firmar de 1,75 millones de dólares. Que esté teniendo éxito hasta este punto contra el mejor pitcheo del mundo apenas seis años después es una victoria para todas las partes involucradas.

Por supuesto, no todos los mejores prospectos dan resultados. Pero no fue difícil para aquellos que vieron a Rodríguez a una edad temprana cerrar los ojos e imaginar una versión adulta lanzando pelotas de béisbol al fuera de los estadios de las grandes ligas algún día. Ellos (y esto incluye a los Marineros) simplemente no dirían lo mismo sobre el futuro de Rodríguez en la defensiva.

Apostaron fuerte y desde el principio por su capacidad para cambiar el juego en el plato. No previeron su espectacular alcance en los jardines. Hasta ahora en su breve y brillante carrera en la MLB , Rodríguez ha jugado exclusivamente en el jardín central. Ni siquiera el evaluador más favorable tenía a un Rodríguez adolescente jugando en otra cosa que no fuera una de las esquinas del jardín.

“Vi a Julio en la Liga Dominicana de Verano [en 2018] y nunca pensé ni por un segundo que iba a ser jardinero central”, dijo el cazatalentos José Gómez Frías, ex gerente general de los Leones del Escogido en la LIDOM.

Los jugadores nacidos en República Dominicana son elegibles para ser seleccionados por los equipos LIDOM una vez que llegan a un afiliado de temporada completa en MiLB; Escogido seleccionó a Rodríguez con la cuarta selección general en 2019.

“Recuerdo que cuando seleccionamos a Julio, alguien de los Marineros me llamó y me dijo: ‘este niño es una persona especial’ “, dijo Gómez. “Ese año, no jugó para nosotros y se presentó a un partido cerca de su ciudad natal en Santiago. Y se sentó a mi lado durante un partido completo y pude ver que este es un tipo que quiere ser el mejor. .. Ese es el tipo de cosas en las que la vieja escuela de exploración, la composición, el deseo de mejorar y la capacidad de hacer ajustes, juegan un papel importante en la exploración internacional”.

Rodríguez jugó 35 juegos en el jardín central en A-ball en 2019, pero fue utilizado estrictamente en el prado izquierdo y el derecho durante un período de 18 juegos en LIDOM después de la temporada 2020.

Aún siendo apenas un adolescente, estaba creciendo rápidamente hasta convertirse en el imponente marco de los jardines de esquina tradicionalmente asociado con el toletero en el que se proyectaba convertirse.

El atletismo y los instintos para ser un buen defensor estaban ahí, pero su velocidad no hacía pensar en un futuro jardinero central de Grandes Ligas.

El entrenador de tercera base de los Marineros, Manny Acta, recuerda cómo la organización proyectó internamente a su preciado prospecto para ocupar un puesto de esquina.

“Julio es especial y todo el mundo lo sabe”, dijo Acta en entrevista a FOX Sports. “Pero Julio era un jardinero derecho emergente en nuestro sistema”.

Eso empezó a cambiar en 2021. Gómez conoció aún más a Rodríguez como uno de los organizadores clave del equipo de República Dominicana que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, un equipo en el que Rodríguez protagonizó como el jugador más joven del plantel . Después de jugar solo un juego en el jardín central durante los primeros 42 juegos de esa temporada de ligas menores, Rodríguez apareció en múltiples juegos en el jardín central para el Equipo RD.

Cuando regresó de los Juegos Olímpicos para unirse a Doble-A Arkansas, vio 12 juegos más en jardín central en la recta final. Así como muchos asumieron que Rodríguez se estaría arrinconando, estaba ocurriendo lo contrario.

Una combinación de lesiones y mal desempeño de un trío de jóvenes relativamente jóvenes en Jarred Kelenic , Taylor Trammell y Kyle Lewis dejó la posición del jardín central en un estado de cambio para los Marineros después de la temporada 2021. Rodríguez, que ya estaba tocando la puerta de las Grandes Ligas, vio una apertura y una oportunidad.

“Julio se preparó durante la temporada baja para jugar en el jardín central”, explicó Acta. “Fue a Tampa y trabajó muy duro en su velocidad y sus habilidades físicas y de la nada, su agente y Julio le pidieron a Jerry [Dipoto] que lo viera en el jardín central en el entrenamiento de primavera. Allí, Descubrimos su velocidad, en la que realmente trabajó muy duro. Y de repente, robó un par de bases que estaba corriendo a 29, 30 [pies por segundo]… y pensamos: ‘Oh, Dios mío’. Dios, este tipo tiene una velocidad de élite'”.

A pesar de toda la atención puesta en el desarrollo y preparación de la prodigiosa habilidad de Rodríguez con el bate, de repente era mucho más.

“Fue impresionante porque hasta ese momento siempre lo valoramos por su bate y su poder”, dijo Acta. “Fue perfecto. Teníamos un hueco aquí [en el jardín central]”.

Pero así como los Marineros necesitaban tiempo y experiencia con Rodríguez, él necesitaba lo mismo.

El compromiso de J-Rod de maximizar y mantener su destreza física se ha trasladado a su etapa en las grandes ligas de una manera terriblemente rara para un jugador tan joven.

Con mayor rapidez y un impulso incomparable para mejorar cada elemento de su juego, Rodríguez, de 6 pies 3 pulgadas, se ha convertido silenciosamente en uno de los mejores jardineros centrales defensivos del deporte. Sus 19 outs por encima del promedio desde principios de 2022 lo ubican en tercer lugar en su posición, y también pasa cómodamente la prueba de la vista.

No es sólo que el manejo de los guantes de Rodríguez eleva su techo como jugador, sino que también eleva su piso. Si Rodríguez se hubiera convertido en el jardinero derecho sólido que muchos proyectaban, habría una presión adicional sobre él para cumplir consistentemente en el plato a fin de cumplir con su estatus de estrella.

Al ascender en el espectro defensivo, sin mencionar agregar valor significativo en las bases, de repente hay muchas más vías para que Rodríguez proporcione valor a diario. En un nivel más amplio, infundió mayor confianza en la organización invertir tanto en él antes de que concluyera su año de novato: su extensión de 12 años, firmada el verano pasado, tiene un valor garantizado de $210 millones con una estructura de incentivos que podría duplicar el total cuando todo esté dicho y hecho.

La primera mitad de esta temporada sirvió como un buen recordatorio del amplio impacto de Rodríguez (aunque su equipo no necesitaba uno). Puede que a algunos les resulte difícil recordarlo ahora, dado su histórico agosto, en el que ganó el premio al Jugador del Mes de la Liga Americana, pero Rodríguez estuvo decepcionante en el plato durante los primeros meses de esta temporada. Claro, acumuló 13 jonrones y 22 robos antes del descanso, pero su OPS de .721 no reflejó el del candidato al Jugador Más Valioso que muchos asumieron que florecería. Sin embargo, ese OPS es mucho más aceptable para un jugador que marca la diferencia en una de las posiciones más importantes del campo.

Viene con el territorio de ser un jugador de cinco herramientas y Novato del Año casi unánime que llevó a su club a su primera aparición en postemporada en 21 años. Pero realmente esperar que Rodríguez continúe su ascenso sin adversidades ni luchas es una tontería en este deporte. Ahora que se ha recuperado de un nadir relativo a la ofensiva (el gran trabajo con guantes siempre ha permanecido intacto), Rodríguez ha vuelto a cambiar el juego en todas las facetas posibles para un club de Seattle que está haciendo otro fuerte avance hacia los playoffs.

Es comprensible que su producción en el plato genere más titulares (una racha reciente de 25 juegos en la que produjo un OPS de 1.279 con 10 jonrones y 10 robos es imposible de ignorar), pero el manager Scott Servais sabe cuán vital es el desarrollo de Rodríguez en la defensa para su equipo. .

Rodríguez de hecho ha agregado un par de robos de jonrones a su currículum esta temporada. Una víctima fue Ryan O’Hearn de los Orioles en junio. Dos meses después, J-Rod entregó uno de los momentos más memorables de la temporada cuando le tomó un jonrón a su amigo y estrella de los Padres , Fernando Tatis Jr. , y luego reveló con alegría que efectivamente atrapó la pelota.

Robar jonrones y realizar jugadas dramáticas son una manera fácil para que un jardinero luzca especialmente talentoso, pero el verdadero ingrediente secreto detrás de la excelencia de Rodríguez en la defensa es que sus rutas eficientes y su velocidad le permiten prácticamente nunca tener que lanzar para una pelota .

Si bien la velocidad ayuda a compensar incluso el más mínimo paso en falso, Servais cree que los saltos de Rodríguez han mejorado notablemente esta temporada.

Una encuesta reciente de Baseball America que encuestó a capitanes, cazatalentos y ejecutivos de todo el juego ubicó a Rodríguez como el segundo mejor jardinero defensivo de la Liga Americana detrás de Kevin Kiermaier de los Azulejos , tres veces ganador del Guante de Oro.

Queda por ver si el trabajo de J-Rod patrullando el césped de los jardines este año le otorga su primer Guante de Oro (Kiermaier y Luis Robert Jr. de los White Sox parecen ser su mayor competencia). Más importante aún, especialmente para Seattle, la evolución autónoma de Rodríguez hasta convertirse en un defensor de primer nivel en una posición privilegiada ha amplificado el potencial de superestrella que poseía únicamente con su bate.

La comparación natural para muchos en el noroeste del Pacífico sería con Ken Griffey Jr. Pero también ha sido comparado con Willie Mays.